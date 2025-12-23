Lewandowski i Flick omówią przyszłość w Barcelonie. Wtedy zapadnie decyzja

Robert Lewandowski na początku 2026 roku ma spotkać się z Hansim Flickiem. Tematem rozmowy będzie przyszłość napastnika. Będzie to kluczowe w kontekście pozostania w FC Barcelonie - pisze Sport.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski spotka się z Flickiem. Kluczowa rozmowa dot. Barcelony

Robert Lewandowski i jego przyszłość w FC Barcelonie to wciąż duży znak zapytania. Lada moment otworzy się zimowe okno transferowe, a wraz z nim możliwość negocjowania z zawodnikami bez kontraktu. W teorii reprezentant Polski może podjąć negocjacje z dowolnym klubem. Na brak zainteresowania narzekać nie może, ponieważ chce go kilka drużyn z MLS w tym Orlando City.

Trudno przewidzieć, jak potoczą się losy 37-latka. Natomiast coraz więcej wskazuje na to, że jego priorytetem będzie pozostanie w Barcelonie. Hiszpańskie media piszą, że Polak chce zostać w klubie i jest gotów znacząco obniżyć wynagrodzenie.

Dziennikarz katalońskiego Sportu, Sergi Capdevilla przekazał, że na początku 2026 roku odbędzie się kluczowa rozmowa ws. przyszłości piłkarza. Robert Lewandowski i Hansi Flick mają się spotkać, aby omówić sprawę dalszej gry w Barcelonie. Będzie to ważne spotkanie, które może zdecydować o tym, czy napastnik zostanie w klubie, czy nie.

Jeden scenariusz, który zakłada, że Lewandowski zostanie, sugeruje, że 37-latek będzie postacią drugoplanową. Jego rola miałaby polegać na pomaganiu młodszym zawodnikom, dla których miałby być mentorem.

Lewandowski gra w Barcelonie od lipca 2022 roku. Od tego momentu wystąpił w 165 meczach, w których zdobył 109 goli.