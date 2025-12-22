Lewandowski przebiera w ofertach. Chce go kolejny klub

Robert Lewandowski nie może być pewny swojej przyszłości w FC Barcelonie. Polak nie narzeka jednak na brak ofert. Jak informuje Kanał Sportowy, chce go kolejny klub.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski na radarze Orlando City

FC Barcelona coraz poważniej liczy się z możliwością rozstania z Robertem Lewandowskim po zakończeniu sezonu. Napastnik ma umowę ważną do czerwca i wszystko wskazuje na to, że pozostanie w klubie będzie możliwe tylko przy bardzo wysokiej formie sportowej w ostatnich miesiącach rozgrywek.

Robert Lewandowski priorytetowo traktuje pozostanie w Barcelonie jeszcze na jeden sezon. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z realiów i zaczyna wsłuchiwać się w sygnały z rynku. Niedawno informowano o zainteresowaniu ze strony Chicago Fire. Teraz do gry dołączyło Orlando City, które również chce sprowadzić Polaka do MLS.

Jak podaje Kanał Sportowy, otoczenie Lewandowskiego otrzymało już kontakt ze strony Orlando City. Ekipa z Florydy jest gotów zaproponować mu bardzo wysoki kontrakt. Napastnik nie zamyka się na ten kierunek, ale jasno komunikuje, że o swojej przyszłości zdecyduje dopiero po zakończeniu sezonu, podobnie jak kataloński klub.

Lewandowski deklaruje gotowość do obniżki wynagrodzenia i zaakceptowania roli rezerwowego. Ostateczne słowo należeć będzie jednak do Blaugrany. Według mediów, snajper będzie miał też możliwość pozostania w Europie bowiem interesuje się nim Milan i Fenerbahce. Jeśli Barcelona nie zaproponuje mu nowego kontraktu, to Robert będzie mógł przebierać w ofertach.

