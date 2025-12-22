Barcelona dostała duże oferty za Raphinhę. Klub długo nie zwlekał

Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona odrzuciła oferty za Raphinhę. Na stole było ponad 70 mln euro

FC Barcelona jasno dała do zrozumienia, że Raphinha nie jest na sprzedaż. Według doniesień do klubu trafiły propozycje przekraczające 70 milionów euro. Dyrektor sportowy Deco nie podjął nawet rozmów, ponieważ uznał, że Blaugrana nie może pozwolić sobie na stratę takiego zawodnika. Nawet mimo faktu, że w obecnej sytuacji finansowej klubu takie pieniądze mogłyby pomóc.

Brazylijczyk stał się jednym z liderów zespołu i zawodnikiem, który daje drużynie stabilność. Nie chodzi tu wyłącznie o liczby, ale także o wpływ na grę, pressing i reakcję w kluczowych momentach. Właśnie dlatego temat transferu do Premier League czy innych europejskich gigantów zostało szybko ucięty. W klubie panuje przekonanie, że jego odejście mogłoby zaburzyć sytuację w zespole.

Odkąd Hansi Flick został trenerem Dumy Katalonii, skrzydłowy stał się bezsprzecznie piłkarzem pierwszego składu. To doświadczony zawodnik, który prezentuje regularną formę. Dlatego niemiecki szkoleniowiec jasno przekazał, że nie wyobraża sobie jego odejścia.

Według „El Nacional” nawet kwoty w wysokości 80 czy 100 milionów euro nie zmieniłyby obecnego stanowiska klubu w kwestii odejścia 29-latka. Jedyną opcją byłaby prośba samego zawodnika o transfer, jednak obecnie nic na to nie wskazuje.

