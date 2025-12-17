Letnie transfery nie przekonały Simeone. Atletico Madryt liczyło na więcej

Atletico Madryt wydało latem około 200 milionów euro na transfery, ale efekt jest rozczarowujący. Odmłodzony zespół Diego Simeone nie pokazuje pełni potencjału, co pokazuje podsumowanie ich ruchów w letnim oknie transferowym.

Atletico Madryt – transfery w trakcie letniego okna 2025

Atletico Madryt nie oszczędzało w trakcie letniego okna transferowego. Finalnie saldo wpływów i wydatków wyniosło blisko minus 100 milionów euro. Klubowe władze wysłały jasny sygnał, że wciąż wierzą w wizję swojej trenerskiej legendy, Diego Simeone. Argentyński szkoleniowiec postawił latem na odmłodzenie kadry, żegnając z klubu doświadczone ogniwa jak Cesar Azpilicueta, Axel Witsel, Rodrigo De Paul, czy Angel Correa. Proces ten nie poszedł jednak gładko.

Atletico Madryt – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Kwota transferu Alex Baena Villarreal 42 mln euro David Hancko Feyenoord 26 mln euro Johnny Cardoso Real Betis 24 mln euro Giacomo Raspadori SSC Napoli 22 mln euro Thiago Almada Botafogo 21 mln euro Matteo Ruggeri Atalanta 17 mln euro Marc Pubill UD Almeria 16 mln euro Nico Gonzalez Juventus 1 mln euro (wypożyczenie)

Atletico Madryt – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwisko Nowy klub Kwota transferu Samuel Lino Flamengo 22 mln euro Arthur Vermeeren RB Lipsk 20 mln euro Santiago Mourino Villarreal 10 mln euro Rodrigo Riquelme Real Betis 8 mln euro Angel Correa Tigres UANL 8 mln euro Reinildo Sunderland Bez odstępnego Saul Niguez Flamengo Bez odstępnego Axel Witsel Girona Bez odstępnego Cesar Azpilicueta Sevilla Bez odstępnego Rodrigo de Paul Inter Miami wypożyczenie Thomas Lemar Girona wypożyczenie Horatiu Moldovan Real Oviedo wypożyczenie

Atletico może czuć niedosyt wobec nowych piłkarzy

Najlepsze noty spośród nowych zawodników Atletico zbiera najdroższy letni zakup, Alex Baena. Hiszpan nie wyróżnia się mocno statystykami (dwa gole i asysta), ale coraz częściej pokazuje, że może być dla zespołu wartością dodaną. Identyczne liczby wypracował Argentyńczyk, Thiago Almada. Obu tym graczom pokazanie pełni możliwości utrudniają problemy zdrowotne, przez które opuścili kilka spotkań.

Kontuzje to wspólny mianownik licznej grupy nowych zawodników Diego Simeone. Przez urazy rzadko na boisku pojawiał się Amerykanin Johnny Cardoso, który ma problemy z przebiciem się do składu. Regularnie na boisko wychodzą natomiast obrońcy David Hancko i Matteo Ruggeri. Trudno jednak stwierdzić, że ktoś okazał się tym brakującym ogniwem, które poprowadziłoby Atletico na szczyt tabeli.

Atletico Madryt – pogłoski wokół „Los Colchoneros”

Wokół Atletico Madryt nie dzieje się wiele. Najwięcej mówi się o możliwym hicie transferowym z udziałem Juliana Alvareza. Argentyńskiego snajpera w swoich szeregach widzi Barcelona, ale klub ze stolicy Hiszpanii ma konkretny plan na swoją gwiazdę. Niewykluczone natomiast, że dość szybko, bo zaledwie po pół roku, do ojczyzny wróci inny napastnik. Giacomo Raspadori wzbudził zainteresowanie kilku czołowych klubów w Serie A. Atletico może zatem zimą skupić się na uzupełnieniu kadry.