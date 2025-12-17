Letnie transfery nie przekonały Simeone. Atletico Madryt liczyło na więcej

08:30, 17. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Atletico Madryt wydało latem około 200 milionów euro na transfery, ale efekt jest rozczarowujący. Odmłodzony zespół Diego Simeone nie pokazuje pełni potencjału, co pokazuje podsumowanie ich ruchów w letnim oknie transferowym.

Diego Simeone
PressFocus Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt – transfery w trakcie letniego okna 2025

Atletico Madryt nie oszczędzało w trakcie letniego okna transferowego. Finalnie saldo wpływów i wydatków wyniosło blisko minus 100 milionów euro. Klubowe władze wysłały jasny sygnał, że wciąż wierzą w wizję swojej trenerskiej legendy, Diego Simeone. Argentyński szkoleniowiec postawił latem na odmłodzenie kadry, żegnając z klubu doświadczone ogniwa jak Cesar Azpilicueta, Axel Witsel, Rodrigo De Paul, czy Angel Correa. Proces ten nie poszedł jednak gładko.

Atletico Madryt – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoPoprzedni klubKwota transferu
Alex BaenaVillarreal42 mln euro
David HanckoFeyenoord26 mln euro
Johnny CardosoReal Betis24 mln euro
Giacomo RaspadoriSSC Napoli22 mln euro
Thiago AlmadaBotafogo21 mln euro
Matteo RuggeriAtalanta17 mln euro
Marc PubillUD Almeria16 mln euro
Nico GonzalezJuventus1 mln euro (wypożyczenie)

Atletico Madryt – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt)

Imię i nazwiskoNowy klubKwota transferu
Samuel LinoFlamengo22 mln euro
Arthur VermeerenRB Lipsk20 mln euro
Santiago MourinoVillarreal10 mln euro
Rodrigo RiquelmeReal Betis8 mln euro
Angel CorreaTigres UANL8 mln euro
ReinildoSunderlandBez odstępnego
Saul NiguezFlamengoBez odstępnego
Axel WitselGironaBez odstępnego
Cesar AzpilicuetaSevillaBez odstępnego
Rodrigo de PaulInter Miamiwypożyczenie
Thomas LemarGironawypożyczenie
Horatiu MoldovanReal Oviedowypożyczenie

Atletico może czuć niedosyt wobec nowych piłkarzy

Najlepsze noty spośród nowych zawodników Atletico zbiera najdroższy letni zakup, Alex Baena. Hiszpan nie wyróżnia się mocno statystykami (dwa gole i asysta), ale coraz częściej pokazuje, że może być dla zespołu wartością dodaną. Identyczne liczby wypracował Argentyńczyk, Thiago Almada. Obu tym graczom pokazanie pełni możliwości utrudniają problemy zdrowotne, przez które opuścili kilka spotkań.

Tylko u nas

Kacper Potulski z golem przeciwko Bayernowi
Polacy za granicą #1: Potulski z golem w Monachium! Co działo się w weekend?
Fran Tudor
Raków nie wykorzystał swojej szansy. Głos zabrał kapitan
Łukasz Tomczyk
Bez wielkich nazwisk, z wielkim efektem. Transferowa układanka Polonii Bytom

Kontuzje to wspólny mianownik licznej grupy nowych zawodników Diego Simeone. Przez urazy rzadko na boisku pojawiał się Amerykanin Johnny Cardoso, który ma problemy z przebiciem się do składu. Regularnie na boisko wychodzą natomiast obrońcy David Hancko i Matteo Ruggeri. Trudno jednak stwierdzić, że ktoś okazał się tym brakującym ogniwem, które poprowadziłoby Atletico na szczyt tabeli.

Atletico Madryt – pogłoski wokół „Los Colchoneros”

Wokół Atletico Madryt nie dzieje się wiele. Najwięcej mówi się o możliwym hicie transferowym z udziałem Juliana Alvareza. Argentyńskiego snajpera w swoich szeregach widzi Barcelona, ale klub ze stolicy Hiszpanii ma konkretny plan na swoją gwiazdę. Niewykluczone natomiast, że dość szybko, bo zaledwie po pół roku, do ojczyzny wróci inny napastnik. Giacomo Raspadori wzbudził zainteresowanie kilku czołowych klubów w Serie A. Atletico może zatem zimą skupić się na uzupełnieniu kadry.

