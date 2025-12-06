Powrót do domu coraz bliżej? Milan, Roma i Juve czekają

fot. GONZALEZ OSCAR / Alamy Na zdjęciu: Giacomo Raspadori

Raspadori szykuje wielki powrót? Trzy włoskie potęgi w grze o napastnika

Okno transferowe w styczniu zwykle nie jest aż tak atrakcyjne jak to letnie. W każdym razie niewykluczone, że jednak kilka ciekawych transakcji będzie miało miejsce zimą. Interesujące wieści przekazał dziennikarz Ekrem Konur.

Znany insider dał do zrozumienia, że Giacomo Raspadori rozważa powrót do Serie A. 25-latek znalazł się na celowniku między innymi takich ekip, jak AC Milan, AS Roma czy Juventus. Tym samym niewykluczone, że niebawem piłkarz rozstanie się z Atletico Madryt.

Włoski napastnik trafił do ekipy z La Liga w sierpniu 2025 roku z SSC Napoli. Atletico wyłożyło na transakcję 22 miliony euro. W tej kampanii Raspadori wystąpił łącznie w 11 meczach. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył też dwa kluczowe podania.

45-krotny reprezentant Włoch związał się z Atlético kontraktem do 2030 roku. Możliwe jednak, że piłkarz skróci swój pobyt w klubie lub po prostu zostanie wypożyczony do jednej z ekip z ligi włoskiej.

Raspadori ogólnie w Serie A rozegrał jak dotąd 164 mecze. Zdobył w nich 31 bramek i zaliczył też 15 asyst. W swoim piłkarskim CV ma nie tylko klub z Neapolu czy z Wanda Metropolitano, ale też Sassuolo.

Doświadczony napastnik jest dzisiaj wyceniany na mniej więcej 25 milionów euro. Gdyby piłkarz trafił do Juve lub ekipy z Rzymu, mógłby zająć miejsce między innymi takich graczy jak Paulo Dybala czy Dusan Vlahović. W drużynie z Mediolanu zawodnik mógłby natomiast zastąpić między innymi Rafaela Leao.

Czytaj więcej: Barcelona ma skarb. Flick zdradził, dlaczego Lamine Yamal robi różnicę