AC Milan zabiega o gwiazdę Bundesligi. To byłby darmowy ruch

Leon Goretzka łączony z Milanem

Leon Goretzka najprawdopodobniej nie przedłuży kontraktu z Bayernem Monachium, który obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Oznacza to, że podczas najbliższego letniego okienka transferowego doświadczony pomocnik będzie dostępny na rynku bez kwoty odstępnego. Taka sytuacja sprawia, iż 31-letni zawodnik staje się bardzo atrakcyjną opcją dla wielu klubów. Możliwość pozyskania tak klasowego piłkarza bez konieczności płacenia za transfer to duża okazja, dlatego zainteresowanie jego osobą w Europie systematycznie rośnie.

Środkowy pomocnik znalazł się na celowniku wielu znanych drużyn. Wśród zespołów obserwujących sytuację Goretzki wymienia się między innymi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Olympique Marsylia, Atletico Madryt, Inter Mediolan, SSC Napoli oraz Juventus.

Jak poinformował portal „Goal.com”, poważne zainteresowanie wykazuje także AC Milan. Włoski klub poszukuje bowiem wzmocnień w środku pola i uważa niemieckiego pomocnika za bardzo interesującą opcję na przyszłość.

Urodzony w Bochum piłkarz występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2018 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Arenę na zasadzie wolnego transferu z FC Schalke 04. W stolicy Bawarii szybko stał się ważnym elementem zespołu i przez lata należał do liderów drugiej linii. Do tej pory rozegrał dla niemieckiego giganta 298 spotkań, zdobywając 48 bramek oraz notując 49 asyst. W swoim dorobku ma między innymi sześć tytułów mistrza Bundesligi oraz triumf w Lidze Mistrzów. Według portalu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi około 15 milionów euro.