Brazylijski pomocnik bliski przeprowadzki do Premier League

Leo Scienza rozchwytywany na rynku transferowym

Leo Scienza jest jednym z najlepszych zawodników obecnej kampanii Championship. 27-letni pomocnik rozegrał 32 mecze, zdobył 7 bramek i zanotował 8 asyst, będąc kluczową postacią Southampton. Świetna forma Brazylijczyka nie przechodzi bez echa na rynku transferowym i wszystko wskazuje na to, że w kolejnym sezonie będzie występował on w Premier League, niezależnie od tego, czy ekipie Świętych uda się wywalczyć awans.

Jak poinformowała stacja „ESPN”, Scienza wzbudza bowiem zainteresowanie kilku klubów z angielskiej elity. W gronie potencjalnych zainteresowanych znajdują się Tottenham Hotspur, Everton, Fulham, Aston Villa oraz Leeds United.

Warunkiem transferu jest jednak utrzymanie się tych zespołów w Premier League, co nie dla wszystkich drużyn jest aktualnie pewne. Z drugiej strony Brazylijczyk może również pozostać w Southampton, jeśli jego ekipa zdoła uzyskać promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Mierzący 175 centymetrów piłkarz trafił na St Mary’s Stadium we wrześniu 2025 roku za 9 milionów euro z FC Heidenheim 1846. Playmaker z Kraju Kawy szybko zaaklimatyzował się w Anglii i stał się ważnym ogniwem zespołu The Saints. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co daje Southampton mocną pozycję negocjacyjną. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa pomocnika wynosi około 10 milionów euro.