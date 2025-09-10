Łęgowski ma nowy klub. Powalczy o grę w pucharach

Nicola Ianuale/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Łęgowski

Łęgowski ma nowy klub, zagra w lidze tureckiej

Pomimo tego, że okienko transferowe w większości lig w Europie już się zamknęło, to nadal zdarzają się jeszcze pojedyncze transfery Polaków. Ostatnio nowy klub w końcu znalazł chociażby Tymoteusz Puchacz, a teraz zespół ma także Mateusz Łęgowski. Środkowy pomocnik jakiś czas temu rozstał się z zespołem Salernitany i pozostawał bez nowego pracodawcy.

Długo spekulowano w jego przypadku o możliwości powrotu m.in. do Pogoni Szczecin, ale teraz sprawa się ostatecznie wyjaśniła. Mateusz Łęgowski został bowiem zaprezentowany jako nowym piłkarz tureckiego Eyupspor. 22-letni były młodzieżowy reprezentant Polski podpisał trzyletni kontrakt.

– Od momentu przybycia do klubu wszyscy przyjęli mnie bardzo profesjonalnie i serdecznie. Obiekty i klub są naprawdę piękne. Odbyłem pierwszy trening i jestem bardzo zadowolony. Poznałem kolegów z drużyny, wszyscy bardzo dobrze mnie przyjęli. Nie mogę się doczekać, aby założyć koszulkę tego klubu – powiedział Łęgowski w rozmowie z mediami klubowymi.

Mateusz Łęgowski w minionym sezonie wypożyczony był do szwajcarskiego zespołu Yverdon Sport, w barwach którego wystąpił w 30 meczach, gdzie zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty. W sumie 22-letni były piłkarz Pogoni Szczecin wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 2,5 miliona euro.

