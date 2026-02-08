Legia zdecydowała ws. Świderskiego. Wszystko już przesądzone

Orange Pics BV/Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Legia Warszawa odpuściła temat Karola Świderskiego

Legia Warszawa w tym sezonie radzi sobie bardzo słabo i w 2026 roku nie jest lepiej. Do tej pory w rundzie nazywanej umownie wiosennej, stołeczny klub zdobył tylko punkt, który w samej końcówce udało się wyszarpać w rywalizacji z Arką Gdynia. Wcześniej przy Łazienkowskiej ekipa Marka Papszuna uległa Koronie Kielce. To oznacza, że nadal pozostają oni w strefie spadkowej i zdaniem spore części ekspertów, walka o utrzymanie może w ich przypadku trwać do samego końca.

Wszystko bowiem m.in. przez fakt, że w zespole Wojskowych brakuje jakości na kilku pozycjach. Jedną z nich jest środkowy napastnik, to właśnie pozyskanie nowego gracza na tę pozycję było jednym z podstawowych celów Marka Papszuna, lecz do tej pory to się nie udało. Według informacji przekazanych przez serwis „newspao.gr”, Legia Warszawa była poważnie zainteresowana sprowadzeniem Karola Świderskiego. W tym temacie toczyły się rozmowy, ale ekipa z Łazienkowskiej odpuściła z powodów finansowych. Reprezentant Polski w Panathinaikosie ma inkasować milion euro rocznie.

Karol Świderski w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 31 spotkań i zdobył dziewięć goli oraz zanotował dwie asysty. 29-latek z Rawicza łącznie ma dla Panathinaikosu 47 gier i 13 trafień. Wcześniej reprezentował m.in. barwy PAOK-u Saloniki oraz Hellasu Werona. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 5 milionów euro.

Zobacz także: Legia Warszawa z kolejnym kłopotem. Piłkarz znów kontuzjowany