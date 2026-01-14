Legia Warszawa wypożycza bramkarza! Wszystko już ustalone [NOWE INFORMACJE]

Spory ruch zapanował w bramce Legii. Jak informowaliśmy, nowym bramkarzem ma zostać Otto Hindrich, a na wypożyczenie uda się Mendes-Dudziński.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Marcel Mendes Dudziński

Rumuński bramkarz już na zgrupowaniu

Legia Warszawa przebywa już na zgrupowaniu w Hiszpanii, a spory ruch zaczyna się dziac w jej bramce. Jak informowaliśmy, stołeczny klub upatrzył sobie rumuńskiego bramkarza do rywalizacji z Kacprem Tobiaszem, a ten pomysł jest już materializowany.

Zawodnik CFR Cluj przebywa już na zgrupowaniu Legii, a po przejściu testów medycznych podpisze kontrakt. Wcześniej natomiast skomplikowała się sprawa odejścia Tobiasza do Samsunsporu, a o tym dlaczego ten ruch stał się teraz niemożliwy informowaliśmy już na naszych łamach.

Z kolei Marcel Mendes-Dudziński odejdzie z klubu, choć na krótko. Kilka dni temu Paweł Gołaszewski z „Piłki Nożnej” informował, że zainteresowany jest nim Świt Skolwin Szczecin. Mateusz Janiak z „Przeglądu Sportowego” dodawał, że sprawa jest zaawansowana.



Jak się dowiadujemy, dziś ostatnie formalności zostały załatwione i wypożyczenie staje się faktem. To opcja na pół roku, do końca sezonu. Klub ze Szczecina nie ma opcji wykupu tego gracza.

