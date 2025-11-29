Legia Warszawa rozważała transfer napastnika. To były zawodnik Premier League

Legia Warszawa była zainteresowana Emmanuelem Dennisem, który wcześniej grał dla Nottingham Forest i Watford FC - przekazał Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet". Transfer napastnika okazał się poza zasięgiem Wojskowych.

PressFocus Na zdjęciu: Inaki Astiz

Emmanuel Dennis był w kręgu zainteresowań Legii

Legia Warszawa już kolejny sezon z rzędu rozczarowuje w PKO BP Ekstraklasie, choć w tym roku udało się zdobyć Puchar Polski i wzbogacić klubową gablotę o cenne trofeum. W klubie trwają gorączkowe poszukiwania nowego szkoleniowca po tym, jak Edward Iordanescu nie spełnił oczekiwań przy Łazienkowskiej.

Obecnie drużynę prowadzi tymczasowo Inaki Astiz, a w gronie kandydatów na stanowisko trenera wymienia się Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa. W Legii wciąż nie rozwiązano kwestii napastnika. Mileta Rajović rozczarowuje, a klub szuka nowych opcji w ofensywie.

Na radarze stołecznego klubu pojawił się Emmanuel Dennis, który w poprzednich sezonach reprezentował barwy Nottingham Forest i Watfordu w Premier League. W angielskiej lidze 28-letni Nigeryjczyk strzelił 18 goli w 52 meczach.

Jak podaje Łukasz Olkowicz „Przeglądu Sportowego Onet”, Legia prowadziła rozmowy z zawodnikiem na początku roku. Ostatecznie Dennis został wypożyczony do Blackburn Rovers, a obecnie pozostaje bez klubu, czekając na kolejny ruch w karierze.

Nigeryjczyk najwięcej występów miał w barwach belgijskiego Club Brugge, w którym rozegrał ponad 100 meczów. Obecnie Transfermarkt.de wycenia snajpera na dwa miliony euro. W 2020 roku jego wartość szacowano na rynku na 17 milionów euro.