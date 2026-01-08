Legia Warszawa planuje poważny ruch. Ruszyły działania

Legia Warszawa rozpoczęła działania mające na celu sprowadzenie nowego bramkarza - przekazał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. Obecnie numerem jeden w bramce jest Kacper Tobiasz.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia szuka nowego bramkarza

Legia Warszawa znalazła się w poważnym kryzysie. Po rundzie jesiennej Wojskowi zajmują odległe 17. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i zimę spędzają w strefie spadkowej. Władze klubu zdecydowały się na zmiany, a w grudniu nowym szkoleniowcem stołecznej drużyny został Marek Papszun, który podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku.

Z Legią pożegnali się Noah Weisshaupt oraz Marco Burch. Pierwszy z nich będzie kontynuował karierę w Hannoverze 96, natomiast drugi przeniósł się do Servette FC. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, jednym z głównych celów Papszuna na najbliższe tygodnie ma być sprowadzenie nowego bramkarza.

Obecnie numerem jeden między słupkami pozostaje Kacper Tobiasz. Jednak jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. 23-letni golkiper od dłuższego czasu łączony jest z tureckim Samsunsporem, a brak rozmów o przedłużeniu umowy dodatkowo komplikuje jego sytuację.

Papszun oczekuje zwiększenia rywalizacji na kluczowych pozycjach, a obsada bramki jest jedną z nich. Okazuje się, że w klubie odbyła się już rozmowa z Tobiaszem, podczas której jasno zakomunikowano mu, że będzie musiał walczyć o miejsce w podstawowym składzie.

O miejsce między słupkami Legii rywalizuje również Gabriel Kobylak, który jesienią rozegrał dwa spotkania w pierwszym zespole. W kadrze Wojskowych znajdują się także Marcel Mendes-Dudziński oraz Wojciech Banasik. Legioniści już 10 stycznia rozpoczną zgrupowanie w Hiszpani. Obóz przygotowawczy odbędzie się w miejscowości Mijas.