Legia pożegnała już dwóch piłkarzy. Papszun żałuje tego rozstania

Legia Warszawa tej zimy pożegnała już dwóch piłkarzy. Drużynę opuścili Noah Weisshaupt oraz Marco Burch. Marek Papszun w rozmowie na kanale Meczyki.pl przyznał, że żałuje odejścia jednego z nich.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun widział dla niego miejsce w Legii

Legia Warszawa rozegrała w piątek pierwszy zimowy sparing. Zwycięstwo nad Pogonią Grodzisk Mazowiecki (3-2) było również pierwszą okazją dla Marka Papszuna, aby z bliska przyglądnąć się swoim podopiecznym w warunkach meczowych. Po zakończonym spotkaniu udzielił wywiadu, w którym ujawnił nieco kulisów ze swoich początków w stolicy.

Szkoleniowiec otwarcie przyznał, że chciałby zimą transferu nowego napastnika. Krótko wypowiedział się również na temat tych, którzy już opuścili Legię. Zaraz po rozpoczęciu zimowego okienka klub pożegnał się z Noahem Weisshauptem oraz Marco Burchem. Papszun żałuje rozstania z tym drugim, dla którego widział miejsce w zespole.

– Weisshaupt nie zaaklimatyzował się dobrze w drużynie. Nic na siłę. Bardziej szkoda mi odejścia Burcha. Uważam, że to chłopak z potencjałem i mógłby grać dla nas. Rozumiem, że chciał odejść, więc życzę mu wszystkiego dobrego – zdradził szkoleniowiec Legii Warszawa dla kanału Meczyki.pl.

❗️🎙️Marek Papszun: Weisshaupt nie zaaklimatyzował się dobrze, więc nic na siłę. Bardziej szkoda mi Burcha. Uważam, że to chłopak z potencjałem i mógłby u nas grać. Rozumiem, że chciał odejść i życzę mu wszystkiego dobrego.



– Kończące się kontrakty? Rozmawiałem ze wszystkimi… pic.twitter.com/zl0CetQpi4 — Meczyki.pl (@Meczykipl) January 9, 2026

Burch przenosi się do rodzimego Servette FC. Na kolejne odejścia z Legii trzeba będzie poczekać – Papszun twierdzi, że żaden z zawodników nie garnie się do zmiany zespołu. Uwzględnia również tych, którym po sezonie wygasają umowy.

Legia zimuje w strefie spadkowej Ekstraklasy. Rundę wiosenną rozpocznie od domowego meczu z Koroną Kielce.