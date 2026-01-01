Papszun nie działa sam. Legia szykuje ważne wzmocnienie

Legia Warszawa zaczyna nową erę w historii klubu pod wodzą trenera Marka Papszuna. Roman Kołtoń przekazał z kolei, kto może dołączyć do sztabu szkoleniowego Wojskowych.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Wasiluk ma dołączyć do sztabu Legii Warszawa

Legia Warszawa zakończyła 2025 rok na 17. pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Na koncie stołecznej ekipy znajduje się zaledwie 19 punktów. W każdym razie do czwartego Rakowa Częstochowa zespół z Warszawy traci tylko 10 oczek, więc 15-krotny mistrz Polski ma ambitne plany związane z rundą wiosenną. Tymczasem ciekawe informacje dotyczące sztabu szkoleniowego Wojskowych przekazał dziennikarz Roman Kołtoń.

Żurnalista ujawnił, że w sztabie szkoleniowym kompletowanym przez trenera Marka Papszuna ma znaleźć się Marek Wasiluk. Tym samym były zawodnik Jagiellonii Białystok będzie współpracował z 51-letnim szkoleniowcem wraz z Arturem Węską, Michałem Garnysem oraz Pawłem Frelikiem i Łukaszem Cebulą.

Legia przygotowania do rundy wiosennej rozpocznie 4 stycznia. W trakcie zimowej przerwy stołeczny zespół uda się na zgrupowanie do Hiszpanii. Legioniści będą przebywać w Mijas w dniach od 10 do 24 stycznia. Polska drużyna ma rozegrać cztery spotkania sparingowe w trakcie zimowej przerwy.

Do ligowego grania Legia wróci 1 lutego. Zmierzy się wówczas z Koroną Kielce. Będzie to jednocześnie pierwsze spotkanie Wojskowych w roli gospodarza w 2026 roku. Z kolei 7 lutego Warszawianie zmierzą się na wyjeździe z Arką Gdynia. Pierwszy gwizdek sędziego w tym starciu zabrzmi o godzinie 14:45.