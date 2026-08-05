Legia Warszawa chce ściągnąć tego lata jeszcze jednego napastnika. Wraca temat Jana Kuchty, który ma opuścić Spartę Praga. Portal Infotbal.cz twierdzi, że faworytem do jego transferu są właśnie Wojskowi.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Kuchta znów na celowniku Legii. Tym razem się uda?

Legia Warszawa potrzebuje ściągnąć tego lata jeszcze jednego napastnika. Nieskuteczny wciąż jest Mileta Rajović, a Antonio Colak znajduje się na wylocie. Marek Papszun oczekuje wzmocnienia tej formacji, a jednym z jego celów jest Bohdan Wjunnyk z Lechii Gdańsk. Na liście życzeń stołecznej ekipy ma znajdować się także Jan Kuchta.

Napastnik Sparty Praga był łączony z Legią już kilka miesięcy temu. Obecnie szanse na taki transfer są spore, bowiem po pozyskaniu Jonatana Brunesa Czesi planują rozstanie z 29-latkiem. Wprost potwierdził to trener Brian Priske, który wyjawił przyczyny jego nieobecności w kadrze na mecz z Olympique Lyon.

– Powodem jest transfer. Przygotowywałem drużynę do tego meczu i zdecydowałem, że nie włączę Kuchty do listy kandydatów. Aby utrzymać rytm treningowy, trenował te dwa dni z drużyną rezerw – przekazał.

Z informacji portalu Infotbal.cz wynika, że to właśnie Legia Warszawa ma być faworytem w wyścigu o jego podpis. Kuchta ma rozmawiać z nią na temat transferu. Na dzisiaj nic nie jest przesądzone, ale Wojskowi wykazują się dużą determinacją.

Jan Kuchta je blízko odchodu ze Sparty. Trenér Brian Priske po výhře nad Lyonem potvrdil, že útočník řeší možný přestup, a proto v posledních dnech trénoval s B-týmem a nebyl zařazen do zápasové nominace.



Největší zájem o devětadvacetiletého reprezentanta nadále projevuje Legia… pic.twitter.com/o8rfOqeTEL — Přestupový Kolotoč (@kolotocprestupu) August 5, 2026

Kuchta to napastnik, który błyszczy skutecznością. W ciągu całego pobytu w Sparcie Praga uzbierał łącznie 60 bramek i 32 asysty w 156 występach. Portal „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 2,7 mln euro.