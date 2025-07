fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Legia może spróbować pozyskać byłego pomocnika Jagiellonii

Legia Warszawa ma za sobą sezon, w którym dotarła do 1/4 finału Ligi Konferencji i wygrała Puchar Polski. W każdym razie stołeczna ekipa zawiodła w PKO BP Ekstraklasie. Pomóc w poprawie tej sytuacji mogłyby wzmocnienia drużyna. O konkretnym planie Legii wieści przekazał dziennikarz Paweł Gołaszewski z PilkaNozna.pl.

Źródło przekonuje, że na radarze Wojskowych znajduje się Darko Czurlinow. 24-latek aktualnie broni barw Burnley, a w przeszłości występował między innymi Jagiellonii Białystok. 33-krotny reprezentant Macedonii Północnej ma kontrakt ważny z ekipą z Premier League do końca czerwca 2026 roku.

Legia Warszawa szuka nowych piłkarzy. Jednym z kandydatów do gry przy Łazienkowskiej był były zawodnik Jagiellonii Białystok. Szczegóły na @PilkaNozna_pl https://t.co/2VJwY10IMg — Paweł Gołaszewski (@golaszewski_p) July 7, 2025

W związku z tym, że w angielskiej ekipie piłkarz nie miał zbyt wielu okazji do wykazania się, to analizuje swoją przyszłość. Chociaż ewentualny powrót do Polski mógłby być ciekawym doświadczeniem dla Czurlinowa, to Gołaszewski wskazuje też wprost, że ambicje zawodnika sięgają wyżej. Tym samym piłkarz chce trafić do mocniejszej ligi niż polska.

Tego lata jak na razie w grupie graczy przychodzących do Legii są personalia tylko jednego zawodnika. Jest nim Petar Stojanović, który zasilił 15-krotnych mistrzów kraju z Salernitany. Na dodatek wciąż niejasna jest przyszłość Migoulea Alfareli. Francuz chce zmienić barwy klubowe, na co wpływ ma mieć trener Edward Iordanescu.

