Lechia sprzeda Bobcka zimą? Napastnik zdradził, co myśli o transferze

Lechia Gdańsk ma w swoich szeregach napastnika, którym zachwyca się cała Ekstraklasa. Tomas Bobcek chce zostać w klubie, ale może zostać tej zimy sprzedany.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek chce zostać w Lechii. Nie wyklucza transferu

Lechia Gdańsk rozpoczęła sezon z ujemnymi punktami i długo nie mogła wydostać się ze strefy spadkowej. Ta sztuka udała jej się dopiero na finiszu rundy jesiennej. Zimuje w pozycji, która pozwala jej zaatakować wiosną wyższe lokaty. Nie ulega wątpliwościom, że ekipa Johna Carvera ma w sobie mnóstwo jakości, a do tego gra bardzo atrakcyjną piłkę.

Spora w tym zasługa Tomasa Bobcka, który na półmetku rozgrywek jest liderem klasyfikacji strzelców. Zdobył 13 bramek w 17 występach, dając swojej drużynie wiele punktów.

Bobcek to jeden z najciekawszych piłkarzy w całej Ekstraklasie. Ściąga na siebie zainteresowanie zagranicznych ekip, a do tego sam jest przekonany, że zrobi dużą karierę. Marzy mu się gra w Bundeslidze, choć na ten moment wiąże przyszłość z Lechią. Zapytany o transfer zapewnia, że chce zostać w klubie do końca sezonu. Niewykluczone jednak, że zostanie sprzedany zimą, a zależy to głównie od wysokości ofert.

– Nie zamierzam odchodzić, ale jakby przyszła jakaś fajna oferta i dla klubu i dla mnie, żeby wszystkie strony były zadowolone i byłoby to korzystne dla mojego rozwoju. Wtedy się zastanowię i może zdecyduję. Na razie nic takiego nie było. Jestem w Lechii Gdańsk i nic się nie zmienia – wyjaśnił Bobcek w artykule na portalu Trojmiasto.pl.