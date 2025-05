Kluczowe dni dla Lechii. John Carver musi zdecydować

fot. Pressfocus Na zdjęciu: John Carver

Carver odejdzie z Lechii? Zaplanowane spotkanie z Urferem

Lechia Gdańsk złapała świetną formę pod koniec rundy wiosennej, co zaowocowało wywalczeniem utrzymania w Ekstraklasie. Przyszłość w elicie nie była jednak przesądzona z uwagi na problemy natury organizacyjnej. Dopiero po procedurze odwoławczej Komisja Licencyjna przyznała jej licencję na grę w Ekstraklasie. Gdańszczanom utrzymany został natomiast zakaz transferowy, co oznacza, że drużyna może latem nie zostać wzmocniona. Niewykluczone, że opuszczą ją za to kluczowi piłkarze, w tym chociażby Maksym Khlan, Camilo Mena czy Ivan Zhelizko.

Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość Johna Carvera. Postawienie na doświadczonego Anglika z perspektywy czasu okazało się świetną decyzją – wydostał zespół z potężnego dołka, a wiosną punktował praktycznie na poziomie czołowych ekip Ekstraklasy. Nie ulega wątpliwościom, że w Gdańsku jest ogromna chęć dalszej współpracy, ale wątpliwości ma sam szkoleniowiec. Jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu.

Zobacz również: Polskie ligi wzorem dla innych. „Zazdroszczą nam”

Carver ma przed sobą kluczowe spotkanie z Paulo Urferem, które przesądzi o jego losach. Szymon Janczyk z portalu Weszlo.com ujawnił, że angielski trener jest zmęczony niepewną sytuacją w klubie i ciągłymi problemami. Zainteresowanie jego zatrudnieniem wykazuje szkockie Kilmarnock FC, ale nie jest to dla niego atrakcyjny kierunek. W Lechii na pewno musi się coś zmienić, aby Carver postanowił dalej prowadzić ten zespół.