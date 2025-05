Źródło: The Herald / transfery.info

Lechia Gdańsk po sezonie może być zmuszona do poszukiwań nowego trenera. John Carver bowiem jest łączony z pracą w Szkocji. 60-latek jest jednym z kandydatów do objęcia Kilmarnock - podaje "The Herald".