Lech Poznań szuka napastnika. Ishak powiedział, co o tym myśli

Mikael Ishak w rozmowie z TVP Sport odniósł się do poszukiwań nowego napastnika, którego chce Lech Poznań. Szwed zdradził, że każdy piłkarz o dużej jakości jest mile widziany w klubie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Ishak nie boi się konkurencji o miejsce w składzie Lecha

Lech Poznań stracił szanse na awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, ale wciąż może liczyć na awans do Ligi Europy. W 4. rundzie ich przeciwnikiem będzie Genk. Kolejorz od początku sezonu może liczyć na świetną dyspozycję swojego lidera – Mikaela Ishaka. Szwed w dziewięciu meczach zdobył dziewięć goli i zaliczył jedną asystę. Łącznie dla poznańskiego klubu zdobył 99 bramek, więc do setki brakuje mu jednego trafienia. Okazję, aby świętować jubileuszową bramkę, będzie miał w czwartek (21 sierpnia) na Enea Stadionie.

Przed rywalizacją z Genk napastnik udzielił wywiadu dla portalu TVP Sport. W rozmowie poruszono wątek nowego napastnika, którego szuka Lech Poznań. Ishak przyznał, że każdy piłkarz z dużymi umiejętnościami jest mile widziany w klubie.

– Myślę, że sprowadzenie nowego napastnika to bardziej życzenie trenera. Jednak zupełnie serio, każdy zawodnik dysponujący dużą jakością jest u nas mile widziany. Podoba mi się to, że gram w każdym meczu i dobrze się czuję w takiej sytuacji. Oczywiste jest jednak to, że ta jakość będzie nam potrzebna. Piłkarz z dużymi umiejętnościami będzie mile widziany w Lechu Poznań – powiedział Mikael Ishak w TVP Sport.

Ishak przeniósł się do Lecha Poznań latem 2020 roku z FC Nurnberg na zasadzie wolnego transferu. Z Kolejorzem dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Polski. Obecna umowa wiąże go z klubem do czerwca 2027 roku.