Lech Poznań stracił doświadczonego defensora. Wydał komunikat

Lech Poznań rozstaje się z Bartoszem Salamonem. Kolejorz wydał w tej sprawie oficjalny komunikat, a 34-letni obrońca już wcześniej potwierdził, że jest w drodze na testy medyczne do Włoch i wkrótce podpisze kontrakt z nowym klubem.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech rozwiązał kontrakt z Bartoszem Salamonem

Lech Poznań przeżywa trudny początek sezonu. Kolejorz nie wygrał czterech kolejnych spotkań, a porażka 1:5 z belgijskim Genkiem w eliminacjach Ligi Europy mocno nadszarpnęła atmosferę wokół drużyny. Ponadto, mistrz Polski zdecydował się na rozstanie z doświadczonym defensorem. Bartosz Salamon nie był już brany pod uwagę w meczowych składach i od kilku tygodni spekulowano o jego odejściu.

W środę Lech poinformował o rozstaniu z obrońcą. – Bartosz Salamon odchodzi z Lecha Poznań. Nasz wychowanek będzie kontynuował karierę w innym klubie, a kontrakt z Kolejorzem został rozwiązany za porozumieniem stron. Bartku, dziękujemy za te 4,5 roku spędzone przy Bułgarskiej, dwa mistrzostwa Polski i ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy – napisano w oficjalnym komunikacie na X.

Sam zawodnik potwierdził kierunek transferu w nagraniu na YouTube. – Mam pierwszy ważny komunikat. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w ostatnich dniach i tygodniach, podjąłem trudną decyzję, by otworzyć się na nowe wyzwania. Jestem obecnie w drodze na badania medyczne w nowym klubie – przekazał Salamon.

Włoskie media informowały wcześniej o zainteresowaniu ze strony Carrarese Calcio z Serie B. To właśnie tam ma trafić 15-krotny reprezentant Polski. Salamon w poprzednim sezonie rozegrał w barwach Lecha 17 spotkań i zanotował jedną asystę. Łącznie wystąpił 87 razy i zdobył cztery bramki.

Po ponad czterech latach przy Bułgarskiej defensor żegna się z Kolejorzem. Kibice zapamiętają go przede wszystkim z udziału w dwóch mistrzostwach Polski oraz historycznego ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Teraz 34-latek wraca do Włoch, gdzie wcześniej grał między innymi dla Brescii i Cagliari.

