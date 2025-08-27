Bayern kontra Chelsea! Rozpoczyna się walka o gwiazdę Barcelony

Chelsea walczy o transfer Fermina Lopeza, ale do gry może włączyć się Bayern Monachium. Według Gerarda Romero obie drużyny mocno naciskają na pomocnika Barcelony.

Chelsea i Bayern rywalizują o Fermina, ale Barcelona chce go zatrzymać

Fermin Lopez stał się jednym z najgorętszych nazwisk końcówki letniego okna transferowego. Chelsea złożyła już poważną propozycję i dała zawodnikowi 48 godzin na podjęcie decyzji. Równocześnie Bayern Monachium obserwuje sytuację i może w każdej chwili przystąpić do walki o 22-letniego pomocnika.

Zainteresowanie Chelsea potwierdził Gerard Romero, podkreślając, że klub z Londynu traktuje sprawę priorytetowo. The Blues chcą wykorzystać fakt, że Lopez nie zagrał w ostatnim meczu Barcelony z Levante. Bayern z kolei szuka okazji, aby spróbować przekonać wychowanka La Masii do przenosin do Bundesligi.

Barcelona podchodzi do sprawy inaczej. Klub nie planuje sprzedaży pomocnika i jasno zaznacza, że decyzja należy wyłącznie do niego. Warunkiem ewentualnego transferu może być tylko oficjalna prośba zawodnika o odejście. Dla Hansiego Flicka Fermin pozostaje istotnym elementem projektu, choć brak minut w ostatnich spotkaniach budzi wątpliwości co do realnej roli piłkarza.

Sam zawodnik znalazł się więc w trudnym położeniu. Z jednej strony perspektywa rywalizacji w Barcelonie, z drugiej możliwość spróbowania sił w Premier League lub Bundeslidze. Chelsea i Bayern wywierają presję, a ostateczna decyzja może zapaść w najbliższych godzinach.

