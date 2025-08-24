Lech Poznań straci filar defensywny. Piłkarz ruszył na testy medyczne

Lech Poznań rozstanie się z Bartoszem Salamonem. Doświadczony obrońca potwierdził na swoim kanale YouTube, że jest w drodze na testy medyczne przed transferem do Włoch.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Bartosz Salamon odchodzi z Lecha

Lech Poznań nie może przerwać serii niepowodzeń. Kolejorz nie wygrał czterech kolejnych spotkań we wszystkich rozgrywkach, a w pierwszym meczu eliminacji Ligi Europy został rozgromiony przy Bułgarskiej przez belgijski Genk (1:5). Bartosz Salamom od początku sezonu pozostawał poza kadrą meczową lub siadał jedynie na ławce rezerwowych.

Od kilku tygodni spekulowano, że doświadczony obrońca jest bliski zmiany otoczenia. Teraz wszystko stało się jasne. 34-latek potwierdził, że jest już w drodze na testy medyczne do nowego klubu i w poniedziałek powinien podpisać kontrakt. Wcześniej media informowały o zainteresowaniu ze strony Carrarese Calcio z Serie B.

– Mam pierwszy ważny komunikat. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w ostatnich dniach i tygodniach, podjąłem trudną decyzję, by otworzyć się na nowe wyzwania. Jestem obecnie w drodze na badania medyczne w nowym klubie. Odbędą się w poniedziałek. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wieczorem podpiszę kontrakt – powiedział Salamon w nagraniu opublikowanym na YouTube.

W poprzednim sezonie Bartosz Salamon rozegrał w barwach Lecha 17 spotkań i zanotował jedną asystę. Łącznie w Niebiesko-Białych barwach wystąpił 87 razy i zdobył cztery bramki. 15-krotny reprezentant Polski opuszcza Kolejorza po ponad czterech latach. We Włoszech najwięcej meczów uzbierał w barwach Bresci Calcio i Cagliari.