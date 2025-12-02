Lech Poznań może stracić gwiazdę! Chcą go kluby z rodzimej ligi

Lech Poznań może stracić jedną ze swoich największych gwiazd. Na radarze czterech klubu z ligi irańskiej znalazł się bowiem Ali Gholizadeh, o czym poinformował serwis "Transfery.info".

Maciej Rogowski Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Cztery kluby chcą transfery Gholizadeha

Lech Poznań w tym sezonie z całą pewnością nie może być zadowolony ze swojej formy. Zespól Nielsa Frederiksena miał walczyć nie tylko o obronę mistrzowskiego tytułu, ale także pokazać się z dobrej strony w Lidze Konferencji Europy. Jak do tej pory trudno jednak powiedzieć, że to się udaje, a w pewnym momencie nawet bardzo poważnie zaczęto mówić o możliwości zwolnienia szkoleniowca.

Niemniej wydaje się, że przynajmniej do zimowego okienka transferowego Duńczyk najpewniej pozostanie na ławce trenerskiej Kolejorza, choć odejść z klubu może inna, ważna postać. Według informacji przekazanych przez serwis „Transfery.info”, Ali Gholizadeh znalazł się bowiem na radarze aż czterech klubów z rodzimej ligi. Rozważają one rozpoczęcie rozmów ws. transferu Irańczyka. Chodzi o: Esteghlal FC, Persepolis FC, Sepahan FC i Tractor FC. W przeszłości mówiono już o możliwym powrocie do kraju.

Ali Gholizadeh w tym sezonie rozegrał dla zespołu Lecha Poznań w sumie siedem spotkań, ale przez większość czasu leczył on uraz. Łącznie dla Kolejorza jednak od 2023 roku wystąpił w 53 meczach i zdobył osiem goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 40-krotnego reprezentanta Iranu na 2 miliony euro. Jego umowa z aktualnym klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

