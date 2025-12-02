Reprezentant Polski mógł trafić do Manchesteru United. Wszystko zatrzymał wypadek

Kacper Kozłowski mógł trafić do akademii Manchesteru United kilka lat temu. Wówczas jednak taki ruch zatrzymał wypadek, któremu uległ reprezentant Polski. Powiedział o tym Piotr Sadowski w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą na jego kanale YouTube.

Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kacper Kozłowski to bez cienia wątpliwości jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy z naszego kraju, który w ostatnich latach zaistniał na reprezentacyjnym podwórku. Wystarczy przecież powiedzieć o tym, że po kilku dobrych meczach w barwach Pogoni Szczecin pojechał na Euro 2020 rozgrywane w 2021 roku. Tam otrzymał nawet swoje minuty i stał się najmłodszym graczem aż do czasu Lamine Yamala.

Jednak szybki transfer do zespołu Brighton, a następnie kontuzje oraz tułaczka po wypożyczeniach zdecydowanie zahamowała jego karierę. Obecnie reprezentant Polski odbudowuje się w lidze tureckiej, gdzie w barwach Gaziantep FK zbiera nie tylko dobre opinie, ale i notuje dobre liczby. Okazuje się jednak, że przed wyjazdem do Brighton mógł trafić do… Manchesteru United, o czym powiedział Piotr Sadowski, były skaut tego klubu, w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą na jego kanale YouTube.

– Kacper Kozłowski był na listach Manchesteru United za czasów mojej pracy w akademii MU. Mógł do United trafić, ale jego wypadek niestety zatrzymał transfer. […] Nie jeden skaut decyduje. Ja byłem kołem zamachowym tego procesu, ale do tego wchodzi cross-checking, inne analizy, techniczne, wideo-skautów i raporty były naprawdę bardzo pozytywne – powiedział były skaut Manchesteru United.

Kacper Kozłowski w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 14 spotkań i zdobył cztery gole oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 4,5 miliona euro.

