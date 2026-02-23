Lech ma nowy plan! Chodzi o wykupienie Luisa Palmy

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Luis Palma

Lech ma nowy plan na rozwiązanie sprawy Luisa Palmy

Lech Poznań w tym sezonie miał do tej pory różne momenty, ale trzeba przyznać, że w ostatnim czasie radzi sobie dobrze. Zwycięstwo nad Koroną Kielce pozwoliło im bowiem wskoczyć na pozycję wicelidera PKO Ekstraklasy. To oznacza, że na nowo włączają się oni do walki o mistrzostwo kraju. Zdaniem części ekspertów, już tylko Jagiellonia Białystok i Kolejorz na poważnie walczą o ten tytuł.

Nie jest jednak tajemnicą, że sporo bólu głowy w Poznaniu sprawia sprawa Luisa Palmy. Reprezentant Hondurasu miał bowiem bardzo dobre wejście do drużyny, ale z czasem – szczególnie ostatnio – jego forma jest daleka od oczekiwanej. Dlatego trwają rozważania, czy wykupić ofensywnego gracza, czy też nie. Kwota zapisana w umowie i którą miałby otrzymać Celtic to około 4 milionów euro. Zdaniem Adama Sławińskiego z „Kanału Sportowego”, Kolejorz myśli o wykupieniu i szybkiej sprzedaży Palmy.

– Klub patrzy po rynku, kto chciałby kupić reprezentanta Hondurasu. Chce dogadać się, że 26-latek uczestniczy w kluczowych fazach eliminacji europejskich pucharów. Byłby skłonny wykupić Palmę za cztery miliony euro, żeby potem sprzedać go za sześć czy siedem. Nie jest jednak brany pod uwagę scenariusz, że Lech wykupuje Palmę i zostaje on po prostu w drużynie. To system naczyń połączonych. Jeśli gracz z Hondurasu zostanie wykupiony, to potem będzie kolejny ruch w kierunku sprzedaży – powiedział Adam Sławiński na antenie „Kanału Sportowego”.

