Robert Lewandowski jest związany z Barceloną umową tylko do końca sezonu i czeka na decyzję klubu. Joan Laporta zabrał głos w sprawie przyszłości Polaka.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski ma o co walczyć. Decyzja dopiero nadejdzie

Barcelona wciąż nie ma planu na obsadę ataku w przyszłym sezonie. Konieczne są decyzje w sprawach wykupu Marcusa Rashforda oraz ewentualnego nowego kontraktu dla Roberta Lewandowskiego.

Polak jest związany z Blaugraną tylko do połowy czerwca 2026 roku. Do tej pory mówiło się raczej o jego odejściu. Hansi Flick jest skłonny kontynuować tę współpracę, choć wyraźnie zmienił nastawienie do Lewandowskiego i nie uważa go już za nietykalnego. W tym sezonie regularnie rotuje między nim a Ferranem Torresem, na co wcześniej się nie decydował.

Lewandowski ma przed sobą kluczowe miesiące. Jego priorytetem jest pozostanie w Katalonii, gdyż dalej czuje się na siłach, by grać na tym poziomie. Joan Laporta potwierdza, że konkretna decyzja jeszcze nie zapadła, więc Polak dalej ma szanse na nowy kontrakt.

– Musimy o tym porozmawiać z Deco. Zobaczymy, jak przebiegnie ten sezon Lewandowskiego. Był kontuzjowany, a teraz strzela gole. Jest lubiany w szatni, ma dobre relacje z młodymi piłkarzami i dobrze im doradza. Są zawodnicy, których być może trzeba będzie zastąpić. Jesteśmy w stanie dokonać dużej inwestycji, ale nie będziemy szaleć z transferami. Jeśli uznamy, że potrzeba nam kogoś, kto poprawi grę zespołu, to zrobimy ten transfer, ale nie jest to konieczne – przekazał Laporta w wywiadzie dla „Mundo Deportivo”.