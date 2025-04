Al-Nassr ma mocarne plany. Obserwuje trzy gwiazdy Premier League

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Sadio Mane i Cristiano Ronaldo

Kudus, Mitoma oraz Semenyo na radarze Al-Nassr

Koszulkę Al-Nassr przywdziewają na co dzień takie gwiazdy jak Cristiano Ronaldo, Aymeric Laporte, Marcelo Brozović, Otavio, Sadio Mane czy Jhon Duran. Wszystko wskazuje na to, że saudyjski klub podczas najbliższego letniego okienka transferowego jeszcze bardziej wzmocni swój skład. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom mediów, to działacze z Rijadu najprawdopodobniej wybiorą się na zakupy na Wyspy Brytyjskie, ponieważ zainteresowali się trzema wyróżniającymi się zawodnikami z Premier League.

Jak poinformował Ben Jacobs z portalu “GiveMeSport”, Al-Nassr ma chrapkę na zakontraktowanie Mohammeda Kudusa (West Ham United), Kaoru Mitomy (Brighton & Hove Albion) oraz Antoine Semenyo (AFC Bournemouth). Nie wiadomo, czy gigant z Półwyspu Arabskiego planuje sprowadzić wszystkich trzech zawodników. Pozyskanie każdego z tych piłkarzy wiązałoby się bowiem z wydatkiem rzędu 60-70 milionów euro, ponieważ na tyle zostali wycenieni wymienieni skrzydłowi.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W najlepszej formie ze wspomnianych zawodników jest Antoine Semenyo, który w obecnym sezonie rozegrał 33 spotkania, zdobył 9 bramek i zaliczył 6 asyst. Al-Nassr będzie musiało pokonać sporą konkurencję, żeby ściągnąć do siebie 27-krotnego reprezentanta Ghany. 25-latek jest łączony również z takimi potentatami jak Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester United, Newcastle United czy SSC Napoli. Prawoskrzydłowy w Arabii Saudyjskiej mógłby liczyć na największe zarobki.