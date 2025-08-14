Krystian Bielik zdecydował. W tym klubie chce kontynuować karierę

Krystian Bielik od trzech lat występuje w Birmingham City. Według serwisu footballleagueworld.co.uk, 27-letni zawodnik ma wkrótce dołączyć do West Bromwich Albion.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Krystian Bielik

West Bromwich Albion finalizuje transfer Krystiana Bielika

Krystian Bielik trafił do Birmingham City w 2022 roku z Derby County, początkowo na zasadzie wypożyczenia. Rok później klub z St Andrew’s Stadium wykupił Polaka za blisko 600 tysięcy euro. Przez ten czas 11-krotny reprezentant Polski rozegrał 125 spotkań, w których zdobył dwie bramki.

W letnim oknie transferowym Bielikiem interesowało się kilka zespołów. Na początku pojawiła się informacja o możliwym powrocie do Legii Warszawa, ale stołeczny klub po usłyszeniu wyceny na poziomie 2 milionów funtów wycofał się z rozmów.

Według najnowszych doniesień, Bielik nadal będzie występował na poziomie Championship. Jak informuje serwis footballleagueworld.co.uk, 27-lateki ma przenieść się do West Bromwich Albion. Transfer ma opiewać na kwotę około 1 miliona funtów.

Co ciekawe, oprócz West Bromwich Albion w grze o Polaka były jeszcze trzy inne zespoły, w tym dwie drużyny z zaplecza Premier League. Ostatecznie to The Baggies wygrali rywalizację, licząc, że Bielik pomoże im w walce o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Bielik, który w przeszłości występował m.in. w Arsenalu, FC Walsall i Charlton Athletic. West Bromwich Albion na inaugurację rozgrywek pokonał Blackburn (1:0), a w najbliższy weekend zmierzy si z Wrexham AFC.