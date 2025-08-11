Bielik czy Szymański?! Żewłakow mówi jasno o planach Legii

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Bielik poza zasięgiem Legii Warszawa

Legia Warszawa ma szansę na grę na trzech frontach tej jesieni, ale zadanie to nie będzie łatwe do realizacji. Przede wszystkim trzeba bowiem odrobić straty z pierwszego meczu z AEK-iem Larnaka, gdzie było aż 1:4 dla Cypryjczyków. Jeśli to zadanie w Warszawie się nie uda, to pozostanie walka w Lidze Konferencji Europy.

Niemniej niezależnie od tego, jak finalnie potoczy się droga Legii Warszawa w Europie, to konieczne są wzmocnienia chociażby do walki na ligowym podwórku oraz w Pucharze Polski. Jednym z priorytetów jest gracz na pozycję numer sześć, a więc defensywny pomocnik. W tym kontekście padały do tej pory dwa nazwiska: Krystiana Bielika oraz Damiana Szymańskiego. Już jednak wiadomo, że ta pierwsza opcja odpada, bowiem jak przekazał Michał Żewłakow w rozmowie z „Canal+ Sport”, piłkarz jest poza zasięgiem finansowym klubu.

– Rozmawialiśmy w klubie o Krystianie Bieliku, ale dostaliśmy informację, że jest poza naszym zasięgiem finansowym. Od jakiś dwóch tygodni nie ma już tematu. Jeśli chodzi o Damiana Szymańskiego, to on ciągle walczy o rozwiązanie swojej sytuacji w AEK-u Ateny. Jesteśmy przygotowani, mamy opcję zapasową. Myślę, że przyszły tydzień to będzie taki gorący czas w sprawie transferów – powiedział Michał Żewłakow w rozmowie z „Canal+ Sport”.

