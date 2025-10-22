Krychowiak znalazł nowy klub. Tego nikt się nie spodziewał

Grzegorz Krychowiak wybrał nowy klub. Reprezentant Polski wraca do ojczyzny i zagra w Mazurze Radzymin, w warszawskiej klasie okręgowej.

NurPhoto SRL/ Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Krychowiak wraca do Polski

Gdzie zagra Grzegorz Krychowiak? To pytanie zadawano sobie od zakończenia poprzedniego sezonu. 35-latek pożegnał się z Anorthosisem Famagusta i został wolnym zawodnikiem. 100-krotny reprezentant Polski był łączony z powrotem do ojczyzny, jednak nikt nie spodziewał się, że wybierze klub spoza krajowej czołówki.

Były zawodnik Sevilli i Paris Saint-Germain dołączył do Mazura Radzymin, co potwierdza Przegląd Sportowy Onet. To klub w którym występują m.in. Jakub Rzeźniczak i Kuba Grabowski, a więc popularny ” Quebonafide”. Wszystko wskazuje, że to właśnie wspomniany duet był odpowiedzialny za „transfer” Krychowiaka.

– Jesteśmy małym klubem, w którym trenują i grają głównie młodsze osoby, dzieciaki. Nie myśleliśmy o tym, że ktoś taki może u nas grać. Inicjatywa wyszła, podejrzewam, od Jakuba Rzeźniczaka i rapera Quebonafide – ujawnił portalowi Eurosport.pl prezes klubu Bogusław Król.

Pomocnik został zgłoszony do rozgrywek warszawskiej klasy okręgowej. Mazur zajmuje w niej ósmy miejsce.