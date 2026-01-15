Kowalczyk wróci do Polski? Jest nowy klub w tym temacie [NASZ NEWS]

Od kilku tygodni spekuluje się o możliwym powrocie do Polski Sebastiana Kowalczyka. Z naszych informacji wynika, że temat byłego gracza Pogoni faktycznie pojawił się w jednym z klubów Ekstraklasy. Oto szczegóły.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Sebastian Kowalczyk

Koniec amerykańskiej przygody

Na ekstraklasowe wody Sebastian Kowalczyk wypłynął w barwach Pogoni Szczecin, z której następnie trafił do Houston Dynamo. W kanadyjsko-amerykańskiej MLS spędził trochę czasu (trafił tam w sierniu 2023 roku), ale z końcem roku jego kontrakt wygasł i zawodnik jest do wzięcia. Jego bilans za oceanem to 73 ligowe mecze, 5 goli i 3 asysty.

Od początku tej nowej sytuacji zaczęło spekulować, że może Kowalczyk wróci do Ekstraklasy, może do swojego byłego klubu, czyli Pogoni, ale gdy sprawdzaliśmy wówczas temat, to od razu słyszeliśmy, iż w Szczecinie nie mają takiego pomysłu.

Trop prowadzi na Dolny Śląsk

Teraz jednak pojawił się nowy trop w tej sprawie, a mianowicie miałoby chodzić o Zagłębie Lubin. Być może nawet nie w wersji, że sami lubinianie mieliby o to zabiegać, a raczej, że zawodnik został im zaproponowany, ale nieoficjalnie usłyszeliśmy, że temat (choć na wstępnym etapie) się pojawił.

Prawdą jest, że w tym okienku Zagłębie szuka/szukało gracza na tę pozycję. I choć zastrzeżenie było, że najlepiej, aby to był zawodnik poniżej 26 życia, to trzeba przyznać, że Kowalczyk aż tak bardzo „nie odstaje”, bo liczy sobie 27 wiosen.

Na razie jednak w klubie mają pilniejszą sprawę do załatwienia, a więc domknięcie tematu wykupienia Leonardo Rochy. A jak dziś już informowaliśmy, wciąż ta sprawa nie jest do końca załatwiona.

Wracając natomiast do byłego gracza Pogoni. Jego doświadczenie w Ekstraklasie jest spore, bo Kowalczyk rozegrał w najwyższej klasie rozgrywkowej 169 spotkań, w których strzelił 19 goli i zaliczył 19 asyst.