Co z Leonardo Rochą? Wciąż jest jeden problem do rozwiązania! [NOWE INFORMACJE]

Leonardo Rocha dalej w Zagłębiu Lubin? Kibice tego klubu na to liczą, ale wciąż jest jeden problem. Zajrzeliśmy za kulisy.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Leonardo Rocha

Jaka przyszłość snajpera?

Leonardo Rocha odszedł u zarania sezonu na wypożyczenie z Rakowa do Zagłebia Lubin. Tam spisał się świetnie, a że lubinianie mają opcję wykupu, to wydawało się naturalne, że cała operacja przebiegnie bardzo płynnie.

W pewnym momencie zasugerowaliśmy jednak, że przy podpisywaniu umowy wypożyczenia Zagłebie nie uzgodniło warunków indywidualnych z piłkarzem na wypadek jego wykupienia. I to trzeba było przeskoczyć, aby w ogóle przelew do Częstochowy miał sens.

Chcą zapłacić mniej?

Dość długo negocjowano te warunki, ale z naszych informacji wynika, że osiągnięto porozumienie. Kontrakt indywidualny jest więc uzgodniony. Natomiast…



Jak słyszymy, wciąż nie ma ostatecznego porozumienia między klubami. O co chodzi? Otóż nieoficjalnie można usłyszeć, że lubinianie chcieliby zapłacić jednak nieco mniej niż ustalone 900 tysięcy euro. Oczywiście, takie rozwiązanie nie podoba się Rakowowi, więc sprawa nie jest dokończona. A deadline mija już dzisiaj…