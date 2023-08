Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano Roger Ibanez, obrońca AS Romy podpisze z Al-Ahil trzyletnią umowę. Za 24-latka klub z Arabii Saudyjskiej zapłaci około 30 milionów euro

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Roger Ibanez

Arabia Saudyjska to zdecydowanie bardzo popularny kierunek tego lata

Do klubów z tamtego regionu świata rafia coraz więcej zawodników

Kolejnym będzie Roger Ibanez z AS Romy

Odejście obrońcy z Romy

Nie ma tygodnia, a właściwie to dnia, żeby klub z Arabii Saudyjskiej nie poinformował o pozyskaniu nowego piłkarza, który ostatnio grał na europejskim poziomie. Bez wątpienia kluby z tej części świata są królami letniego polowania na piłkarzy. Tym razem, do grających już dla Saudyjczyków m.in. Marcelo Brozovicia i Sergeja Milinkovica-Savicia ma dołączyć Roger Ibanez.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano obrońca AS Romy podpisze z Al-Ahil trzyletnią umowę. Za 24-latka klub z Arabii Saudyjskiej zapłaci około 30 milionów euro. Dla AS Romy, która ma problemy finansowe będzie to solidny zastrzyk klubowej kasy. Brazylijczyk w poprzednim sezonie rozegrał 48 spotkań, zdobył w nich trzy bramki.

