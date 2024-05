Arka Gdynia – Zagłębie Sosnowiec: typy, kursy, zapowiedź (12.05.2024)

Arka Gdynia - Zagłębie Sosnowiec: typy i kursy na mecz Fortuna 1. Ligi. Gospodarze są krok od awansu do Ekstraklasy. Zwycięstwo w tym starciu mocno przybliży ich do tego celu. Sprawdź typy na mecz Arka - Zagłębie.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Arka Gdynia Zagłębie Sosnowiec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2024 15:10 .

Arka – Zagłębie: typy bukmacherskie

Nie wyobrażam sobie innego rezultatu w tym spotkaniu jak zwycięstwo Arki, która jest o krok od awansu do Ekstraklasy. Ich najbliżsi rywale nie mają o co grać, a co więcej ich forma nie napawa optymizmem. Kurs na zwycięstwo żółto-niebieskich jest dość niski, dlatego dodatkowo proponuje dołożyć liczbę poniżej 4.5 goli. Zarówno Zagłębie, jak i Arka w 4 z 5 meczów pokrywały linię maksymalnie czterech bramek. Mój typ: Arka wygra i poniżej 4.5 goli.

Arka – Zagłębie: ostatnie wyniki

Podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego w ostatniej kolejce zaliczyli małe potknięcie. Arka zremisowała (0:0) z Podbeskidziem, czym utrudniła sobie kwestię awansu do Ekstraklasy. Na tę chwilę Arkowcy mają 3 punkty przewagi w lidze nad GKS-em Katowice. Wcześniej Arka odniosła zwycięstwo (3:2) w konfrontacji z Resovią oraz przegrała sensacyjnie (0:2) ze Zniczem Pruszków.

Zagłębie Sosnowiec nie gra tak naprawdę już o nic. Sosnowiczanie są pewni spadku do 2. ligi, a ich marzenia o grze na zapleczu Ekstraklasy prysły jak bańka mydlana. Mimo to w ostatniej kolejce przeciwstawili się Wiśle Kraków, remisując (1:1) u siebie. Wcześniej dwukrotnie przegrali w rywalizacji z GKS-em Tychy (0:2) oraz Stalą Rzeszów (0:1).

Arka – Zagłębie: historia

Pierwsze spotkanie obu drużyn zakończyło się pewnym zwycięstwem (3:1) Arki Gdynia. Żółto-niebiescy komplet punktów wyszarpali pod koniec meczu, gdy w ostatnich minutach Czubak i Marcjanik strzelili kluczowe bramki. Natomiast w poprzednim sezonie w meczu w Gdyni padł bezbramkowy remis, zaś w Sosnowcu górą byli Arkowcy, wygrywając (2:1) po golach Skóry i Rymaniaka.

Arka – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Niekwestionowanym faworytem tego meczu według bukmacherów jest Arka Gdynia. Gospodarze walczą o bezpośredni awans do Ekstraklasy, dlatego kurs na ich zwycięstwo wynosi zaledwie 1.24. Natomiast kurs na triumf Zagłębia to 12.3. Podając nasz kod GOAL podczas rejestracji konta w STS będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Arka – Zagłębie: przewidywane składy

Arka: Lenarcik – Stolc, Marcjanik, Dobrotka, Gojny – Lipkowski, Borecki – Skóa, Sidibe, Kobacki – Czubak

Zagłębie: Kos – Matynia, Jończy, Remy, Szostek – Bonecki, Rozwandowicz – Sokół, Valencia, Troc – Biliński

Arka – Zagłębie: transmisja meczu

Mecz będzie transmitowany w telewizji na kanale Polsat Sport 1. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (12 maja) o godzinie 12:40. Ponadto rywalizację będzie można śledzić w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go.

