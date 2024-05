Marco Reus łączony z kolejnym klubem, może dołączyć do plejady gwiazdy

Marco Reus ogłosił, że po tym sezonie opuści Borussię Dortmund. Do wyścigu o podpis legendy BVB dołączył Inter Miami - poinformował Patrick Berger na antenie Sky Sports.

Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Marco Reus

Inter Miami obserwuje sytuację Marco Reusa

Marco Reus kilka dni temu ogłosił, że nie przedłuży wygasającego kontraktu z Borussią Dortmund i tym samym odejdzie z niemieckiego klubu na zasadzie wolnego transferu. Ofensywny pomocnik zapowiedział, że decyzję o przyszłości podejmie dopiero po finale Ligi Mistrzów, który zaplanowano na 1 czerwca. Media rozpisują się o potencjalnym kierunku przeprowadzki 34-letniego zawodnika.

Najwięcej mówi się o przenosinach Marco Reusa do Major League Soccer. Legendę BVB podobno chce sprowadzić St. Louis City SC, choć ta drużyna musi liczyć się z ogromną konkurencją. Sytuację 48-krotnego reprezentanta Niemiec obserwuje bowiem także Al-Nassr, gdzie na co dzień występuje Cristiano Ronaldo. Natomiast Patrick Berger na antenie “Sky Sports” ujawnił, że Inter Miami to kolejny zespół zainteresowany pomocnikiem.

Marco Reus w ekipie Flamingów szatnię dzieliłby z Leo Messim, Luisem Suarezem, Jordim Albą oraz Sergio Busquetsem. Trzydziestoczterolatek z powodzeniem przywdziewa koszulkę Borussii Dortmund od lipca 2012 roku, gdy przeprowadził się na Signal Iduna Park za ponad 17 milionów euro z Borussii Moenchengladbach. W przeszłości spekulowano również o potencjalnym powrocie doświadczonego piłkarza do drużyny popularnych Źrebaków.