Odra – Wisła, typy i przewidywania

Seria trzech kolejnych zwycięstw pozwoliła Wiśle Płock zagościć w strefie barażowej. Jest na dobrej drodze, aby do samego końca powalczyć o awans do Ekstraklasy. Coraz mniejsze nadzieje na zakończenie rozgrywek w pierwszej szóstce ma z kolei Odra Opole, która do Nafciarzy traci pięć punktów. Bezpośrednie spotkanie może okazać się więc w tym kontekście kluczowe. Drużyna z Opola ma szanse zbliżyć się do pierwszej szóstki, albo na dobre stracić szanse na sensacyjny awans do elity.

Obecna dyspozycja obu ekip sugeruje, że to Wisła Płock jest wyraźnym faworytem. Ma na koncie trzy kolejne wygrane, zaś Odra Opole w dwóch ostatnich kolejkach tylko przegrywała. Nadzieja w tym, że Nafciarze na wyjazdach są jedną z najgorszych ekip w całej pierwszej lidze. Mój typ – obie drużyny strzelą gola.

Odra – Wisła, ostatnie wyniki

Odra Opole jesienią była nieoczekiwanie jedną z najlepszych ekip w pierwszej lidze. Wydawało się nawet, że może dość poważnie zamieszać w walce o bezpośredni awans. Runda wiosenna uwidoczniła już pewne braki i problemy, jakie doskwierają ekipie z Opola. Aktualnie zajmuje dziewiąte miejsce, a do szóstej Wisły Kraków traci cztery punkty. Odra ma za sobą dwie kolejne porażki – z Górnikiem Łęczna (0-1) oraz Motorem Lublin (0-2). Wcześniej udało jej sie ograć kolejno Termalicę (1-0), Chrobrego Głogów (3-0) oraz GKS Katowice (3-1).

Wisła Płock przez całą rundę wiosenną punktowała nieregularnie. Nie potrafiła złapać serii wygranych, więc mało kto traktował ją jako poważnego kandydata do awansu. Później Nafciarzom przydarzyła się seria trzech kolejnych wygranych, która pozwoliła awansować na czwartą lokatę w tabeli. Ograli oni w minionej kolejce Motor Lublin 1-0, a wcześniej również Chrobrego Głogów (2-0) i Miedź Legnica (2-1). Wisła Płock ma punkt przewagi nad siódmym Motorem.

Odra – Wisła, historia

Te drużyny zagrały ze sobą w ramach 15. kolejki tego sezonu I Ligi. W Płocku lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 2-0 po trafieniach Dawida Kocyły i Pawła Chrupalli. Z ostatnich pięciu bezpośrednich spotkań Odra Opole była w stanie ograć Wisłę tylko raz – w 2007 roku. Obie ekipy grały wówczas także na zapleczu Ekstraklasy.

Odra – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać faworyta niedzielnego meczu. Kurs na wygraną Odry Opole wynosi najczęściej 2.55. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Wisły Płock jest to z kolei na ogół 2.70. Kurs na remis waha się między 3.15 a 3.40. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Odra – Wisła, przewidywane składy

Odra Opole: Haluch, Mikinic, Piroch, Żemło, Szrek, Niziołek, Kamiński, Antczak, Czapliński, Galan, Sarmiento

Wisła Płock: Gradecki, Haglind-Sangre, Biernat, Chrzanowski, Niepsuj, Gric, Szwoch, Drapiński, Kocyła, Hiszpański, Sekulski

Odra – Wisła, kto wygra?

Odra – Wisła, transmisja meczu

Niedzielny mecz 32. kolejki I Ligi między Odrą Opole a Wisłą Płock rozpocznie się o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 2.

