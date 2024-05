Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Manchester United nie wykupi Sofyana Amrabata

Sofyan Amrabat we wrześniu 2023 roku został wypożyczony z Fiorentiny do Manchesteru United. Defensywny pomocnik na Old Trafford nie spełnił jednak oczekiwań i już kilka tygodni temu pojawiły się pierwsze informacje, że Czerwone Diabły nie skorzystają z opcji wykupu zawodnika. Tego samego zdania jest Ekrem Konur, który donosi, iż decyzja w tej sprawie już zapadła i nie ulegnie zmianie.

56-krotny reprezentant Maroka na przestrzeni aktualnej kampanii rozegrał 26 spotkań, a na boisku spędził łącznie 1209 minut. 27-latek nie wpisał się jednak do protokołu meczowego – nie strzelił żadnego gola, ani nie zaliczył żadnej asysty, choć to nie należy do jego głównych zadań. Manchester United z Sofyanem Amrabatem wiązał ogromne nadzieje po tym, jak świetnie wyglądał on na mistrzostwach świata w Katarze, ale piłkarz kompletnie zawiódł w Premier League.

Urodzony w Holandii Marokańczyk w nadchodzącym letnim oknie transferowym wróci zatem do Fiorentiny, jednak w tym samym okienku może odejść z Violi. Sytuację 27-letniego pomocnika monitorują bowiem giganci Serie A. Były gracz Hellasu Verona bardzo dobrze zna ligę włoską, więc transfer wewnątrz tych rozgrywek mógłby okazać się dla niego idealnym ruchem.