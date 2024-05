Jordan Henderson od stycznia występuje w Ajaksie Amsterdam. Angielski pomocnik może jednak być zmuszony do zmiany otoczenia z uwagi na problemy finansowe klubu - podaje The Athletic.

Źródło: The Athletic / Goal.com

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Jordan Henderson

Jordan Henderson ponownie zmieni otoczenie?

Jordan Henderson ostatniej zimy zdecydował się na opuszczenie Arabii Saudyjskiej, ponieważ jego aklimatyzacja na Bliskim Wschodzie nie przebiegła pomyślnie. 33-latek następnie obrał nieco zaskakujący kierunek – podpisał umowę z Ajaksem Amsterdam. Środkowy pomocnik z miejsca stał się jednym z najlepiej zarabiających zawodników w holenderskim klubie i z tego powodu może szybko odejść z drużyny De Godenzonen.

Ajax Amsterdam zmaga się bowiem z problemami finansowymi i może być zmuszony do rozstania z kilkoma gwiazdami. Oprócz 81-krotnego reprezentanta Anglii wymienia się również Stevena Bergwijna, który już od kilku miesięcy jest łączony z powrotem do Premier League. Kontrakt Jordana Hendersona z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, a więc jeszcze przez dwa lata.

Doświadczony piłkarz, który znany jest z występów dla Liverpoolu, w 10 spotkaniach aktualnego sezonu zanotował 3 asysty. Ajax w trwającej kampanii nie prezentuje się jednak dobrze – w tym momencie zajmuje dopiero piąte miejsce w tabeli Eredivisie i na pewno nie zagra w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Właśnie dlatego holenderska ekipa straci część przychodów i niewykluczone, że będzie musiała podjąć drastyczne kroki.