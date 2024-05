Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Zmiany na Tottenham Hotspur Stadium. Kto odejdzie?

Tottenham Hotspur w letnim okienku transferowym planuje dokonać rewolucji kadrowej. Według najnowszych informacji przekazanych przez dziennikarza Pete’a O’Rourke’a z brytyjskiego portalu “Football Insider” drużynę Kogutów opuścić może bowiem aż dziewięciu zawodników, w tym kilku piłkarzy przebywających w obecnym sezonie na wypożyczeniu w innych zespołach. Szkoleniowiec Ange Postecoglou po zakończeniu trwającej kampanii może więc rozpocząć budowę drużyny na nowo.

Na liście zawodników łączonych z odejściem są Emerson Royal, Richarlison, Giovani Lo Celso, Bryan Gil, Joe Rodon, Sergio Reguilon, Djed Spence, Japhet Tanganga oraz Tanguy Ndombele. Spurs ze sprzedaży tych piłkarzy mogą zarobić konkretne pieniądze, które następnie zainwestują w transfery przychodzące. Tottenham Hotspur sonduje możliwość pozyskania m.in. Ivana Toneya z Brentfordu.

Ekipa prowadzona przez Ange Postecoglou w tym momencie z 60 punktami na koncie zajmuje 5. miejsce w tabeli Premier League. Gdyby Koguty pozostały na tej pozycji do końca kampanii, to awansowałyby do przyszłej edycji Ligi Europy. Na początku tego sezonu wydawało się, że Spurs mogą powalczyć o bilet do Ligi Mistrzów, jednak londyńczycy z tygodnia na tydzień wyglądali coraz gorzej.