ANP / Alamy Na zdjęciu: Malik Tillman

Malik Tillman na stałe w PSV Eindhoven

PSV Eindhoven za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowało o wykupieniu Malika Tillmana z Bayernu Monachium. Transakcja formalnie wejdzie w życie 1 lipca 2024 roku. Przypomnijmy, że ofensywny pomocnik dotychczas występował w holenderskim klubie na zasadzie wypożyczenia. Z drużyną Boeren wkrótce podpisze czteroletni kontrakt.

Kwota transferu definitywnego wyniesie 12 milionów euro. Dziesięciokrotny reprezentant USA do akademii Bawarczyków trafił w 2015 roku ze szkółki SpVgg Greuther Fuerth. Malikowi Tillmanowi nie udało się jednak przebić w pierwszym zespole niemieckiego zespołu – rozegrał dla niego tylko 7 meczów i strzelił 1 bramkę. Dlatego minut poszukał w Eindhoven, gdzie prezentuje się znakomicie.

Urodzony w Norymbergii Amerykanin przyczynił się do zdobycia mistrzostwa Holandii przez PSV – pomocnik wystąpił w 38 spotkaniach obecnego sezonu, zdobył 9 goli i zaliczył aż 15 asyst. Dwudziestojednolatek tym samym przekonał do siebie Petera Bosza, a włodarze klubu z Philips Stadion postanowili go wykupić. Fachowy portal “Transfermarkt.de” wycenia Malika Tillmana na około 17 milionów euro.