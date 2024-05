PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik Lamela

Erik Lamela może wylądować w Brazylii

Kontrakt Erika Lameli z Sevillą nie zostanie przedłużony. Umowa między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca, a to oznacza, że doświadczony skrzydłowy w najbliższym letnim okienku transferowym będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Prawy napastnik po opuszczeniu Hiszpanii może obrać zaskakujący kierunek. Według najnowszych informacji Rudy’ego Galettiego Argentyńczyk ma opcję przeprowadzki do Brazylii.

W ostatnich tygodniach zainteresowanie 25-krotnym reprezentantem Albiceleste wykazywało bowiem Corinthians. Choć szansa na taki transfer podobno zmalała, ponieważ brazylijski klub otrzymał negatywne opinie na temat piłkarza, to transakcja w dalszym ciągu nie jest wykluczona. Sprowadzenie zawodnika europejskiej klasy za darmo to nie lada okazja na rynku i zespół z Sao Paulo ostatecznie może zaryzykować i pozyskać Erika Lamelę.

Prawoskrzydłowy w andaluzyjskiej drużynie występuje od lipca 2021 roku, gdy trafił na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan na zasadzie wolnego transferu z Tottenhamu Hotspur. W swoim piłkarskim CV posiada również AS Romę oraz River Plate, którego jest wychowankiem. Erik Lamela w tym sezonie na hiszpańskich boiskach rozegrał 19 meczów, strzelił 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 3 miliony euro.