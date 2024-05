Runjaić jednym z faworytów! Obejmie zasłużony niemiecki klub?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Runjaić wróci do pracy w Niemczech?

Kosta Runjaić nieco ponad miesiąc temu stracił pracę w Legii Warszawa. Komunikat o zwolnieniu nastąpił w nieoczekiwanym momencie, bowiem Wojskowi mieli za sobą dobrą passę, notując siedem punktów w trzech kolejnych meczach. O rozstaniu z niemieckim szkoleniowcem mówiło się już natomiast od kilku miesięcy, bowiem wyniki Wojskowych nie były satysfakcjonujące. Runjaicia zastąpił Goncalo Feio, który nie zdołał szybko uzdrowić drużyny.

Odkąd Runjaić trafił na trenerskie bezrobocie, media zdążyły go połączyć chociażby z Lechem Poznań. Wydaje się jednak, że 52-latkowi znacznie bliżej do powrotu do Niemiec, gdzie pracował przed dołączeniem do Pogoni Szczecin. “Bild” informuje, że jest on jednym z głównych kandydatów na nowego szkoleniowca uznanej w kraju Herthy Berlin.

Obecny sezon jest dla Herthy dużym rozczarowaniem. Zespół, który miał walczyć o awans do Bundesligi, zajmuje w tabeli dopiero dziewiąte miejsce i nie ma szans na znalezienie się w elicie. Przesądziło to o przyszłości Pala Dardaia, z którym klub pożegna się po ostatniej kolejce kampanii 2023/2024.

Władze Herthy skontaktowały się już z Runjaiciem, aby wybadać temat nawiązania ewentualnej współpracy. Były trener Legii Warszawa nie jest jedynym kandydatem przymierzanym do tego stanowiska. Łączeni z Herthą są również Markus Gisdol, Enrico Maaßen oraz Cristian Fiel.

