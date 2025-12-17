Leo Messi poprosił Inter Miami o transfer legendy Atletico Madryt

Koke, którego umowa z Atletico Madryt wygasa już 30 czerwca 2026 roku, może kontynuować swoją karierę w Interze Miami. W zespole Flamingów widziałby go sam Leo Messi - podaje Ekrem Konur. Mistrzowie MLS szukają następcy Sergio Busquetsa

Yaroslav Sabitov/YES Market Media / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Koke może przeprowadzić się do Interu Miami

Inter Miami kilkanaście dni temu po raz pierwszy w swojej krótkiej historii sięgnął po mistrzostwo MLS. Amerykański klub nie zamierza jednak spoczywać na laurach i już planuje kolejny sezon, w którym również chce walczyć o najwyższe cele. Władze z Florydy konsekwentnie wzmacniają kadrę – niedawno sfinalizowały transfer Sergio Reguilona, który ma zastąpić w ekipie Flamingów doświadczonego Jordiego Albę.

Niewykluczone, że to nie koniec hiszpańskich zakupów w wykonaniu Interu Miami. Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, klub z MLS może spróbować sprowadzić również Koke. Na DRV PNK Stadium chętnie widziałby go Leo Messi, który uważa, że legenda Atletico Madryt mogłaby wejść w rolę Sergio Busquetsa. Obaj doskonale znają się z boisk La Ligi i darzą się ogromnym szacunkiem.

Koke jest wychowankiem drużyny Los Rojiblancos i od lat stanowi jej symbol. Kontrakt 33-letniego pomocnika z Atletico Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, dlatego możliwy jest tani transfer zimą lub darmowe przenosiny latem. 70-krotny reprezentant Hiszpanii w La Lidze rozegrał łącznie 501 meczów, zdobył 39 bramek i zanotował 94 asysty. Weteran w trakcie bogatej kariery dwukrotnie cieszył się z wygrania mistrzostwo kraju.