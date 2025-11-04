Kobbie Mainoo lada moment może opuścić Manchester United. Anglik jest o krok od przeprowadzki do SSC Napoli. Strony prowadzą już zaawansowane rozmowy - przekazuje "TEAMtalk".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

SSC Napoli blisko pozyskania Kobbiego Mainoo

Manchester United niewątpliwie czeka już na początek zimowego okienka transferowego. Głównym celem Czerwonych Diabłów jest wzmocnienie środka pola. W kręgu zainteresowań klubu z Old Trafford znajduje się wielu graczy, ale wkrótce drużyna może stracić także jednego z pomocników. Od miesięcy mówi się o możliwym odejściu Kobbiego Mainoo.

Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że wkrótce może dobiec końca transferowa saga z udziałem wychowanka Manchesteru United. Reprezentant Anglii od pewnego czasu jest łączony z SSC Napoli i w tej sprawie pojawiły się przełomowe doniesienia. Otóż otoczenie środkowego pomocnika prowadzi właśnie zaawansowane rozmowy z obecnym mistrzem Włoch.

Kobbie Mainoo miałby przenieść się do SSC Napoli na zasadzie wypożyczenia. Azzurri są gotowi w pełni pokryć wynagrodzenie angielskiego gracza. Warto jednak zaznaczyć, że zawodnik Czerwonych Diabłów znajduje się też w kręgu zainteresowań Manchester City, Newcastle United i Tottenham Hotspur.

Dotychczas Kobbie Mainoo rozegrał 80 spotkań w seniorskich barwach Manchesteru United. Reprezentant Anglii może pochwalić się siedmioma trafieniami, a także trzema asystami. Portal „Transfermarkt” wycenia wychowanka z Old Trafford na 45 milionów euro.