IMAGO / LUKASZ GROCHALA/ CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Raków Częstochowa może stracić ważną postać swojego zespołu

Vladan Kovacević miał bowiem znaleźć się na celowniku Celty Vigo

O możliwym transferze bramkarza mówi się od dłuższego czasu

Kierunek La Liga?

Temat transferu i odejścia Vladana Kovacevicia z Rakowa Częstochowa wraca co jakiś czas. Wiadomym jest, że Bośniak to czołowa postać nie tylko mistrzów Polski, ale i całej ligi. Według wielu ekspertów 25-latek jest najlepszym bramkarzem całej PKO BP Ekstraklasy. Nic więc dziwnego, że wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym.

Teraz, według informacji “Relevo” Kovacević znalazł się na celowniku Celty Vigo. Dziennikarze z Hiszpanii twierdzą, że gracz Rakowa jest bardzo poważnie rozważany przez władze klubu z La Liga. Problemem może okazać się jednak fakt, że “Medaliki” wciąż grają w eliminacjach Ligi Mistrzów, tym samym nie będą skłonne do szybkiego oddania swojego fundamentalnego gracza. Do tego umowa Bośniaka obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, co jest kolejnym utrudnieniem w jego sprowadzeniu.

