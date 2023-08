fot. PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - Aris Limassol

Raków Częstochowa wykorzystał atut własnego boiska i pokonał Aris Limassol (2:1)

Bramki dla Czerwono-niebieskich zdobyli Władysław Koczerchin oraz Fabian Piasecki

Rewanżowa batalia Medalików z mistrzami Cypru odbędzie się we wtorek 15 sierpnia

Raków Częstochowa zaskoczył Aris Limassol

Raków Częstochowa przed startem sezonu jednoznacznie określił cele. Mistrzowie Polski chcieli zakwalifikować się do fazy grupowej europejskich pucharów. Już po wyeliminowaniu Karabchu FK ekipa Dawida Szwargi zapewniła sobie możliwość gry co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W każdym razie apetyty piłkarzy Medalików ostatnio wzrosły.

We wtorkowym starciu przy Limanowskiego na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. Już w siódmej minucie prowadzenie Rakowi dał Władysław Koczerchin, który wykorzystał świetne podanie od Frana Tudora. Finalnie częstochowianie na przerwę udali się z jednobramkową zaliczką.

Po zmianie stroną nad obiektem Rakowa miało miejsce niezwykłe oberwanie chmury. Intensywnie padający deszcz nie przeszkadzał jednak gospodarzom. Potwierdziła to sytuacja z 62 minuty, gdy na odważne wejście w pola karne rywali pozwolił sobie Marcin Cebula. Polski zawodnik został sfaulowany przez rywali, co skutkowało podyktowaniem jedenastki dla Rakowa. Tę wykorzystał Fabian Piasecki i częstochowianie prowadzili dwoma golami.

W końcowych fragmentach rywalizacji pozytywne nastroje w szeregach Czerwono-niebieskich zostały jednak nieco ostudzone. Wpływ na taki obrót wydarzeń miał kontaktowy gol dla mistrza Cypru. Bramkę dla Arisu zdobył Mihlali Mayambela i ostatecznie starcie zakończyło się wygraną Rakowa różnicą jednego gola.

Rewanżowa potyczka z udziałem obu ekip odbędzie się 15 sierpnia o godzinie 20:00. Areną zmagań mistrzów Polski i Cypru będzie Alphamega Stadium. Zanim jednak do tego dojdzie, to Raków zagra na wyjeździe w najbliższy piątek z Piastem Gliwice. Aris do następnego wtorku nie rozegra żadnego spotkania.