Były skrzydłowy Barcelony może zakotwiczyć w Premier League

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Abde Ezzalzouli

Abde Ezzalzouli łączony z Aston Villą i Newcastle United

Abde Ezzalzouli od kilku sezonów należy do grona najlepszych skrzydłowych występujących w La Lidze. Nic więc dziwnego, że 24-letni atakujący Realu Betis cieszy się coraz większym zainteresowaniem na rynku transferowym. Niewykluczone, iż mierzący 177 centymetrów ofensywny zawodnik już w najbliższym czasie zamieni Hiszpanię na Anglię. Kluby z Premier League uważnie monitorują bowiem jego sytuację i są gotowe podjąć próbę sprowadzenia go jeszcze podczas obecnego letniego okienka transferowego.

Jak informuje hiszpański dziennik „Diario de Sevilla”, o podpis Ezzalzouliego rywalizują Aston Villa oraz Newcastle United. Sam piłkarz ma być otwarty na nowe wyzwanie i chętnie spróbowałby swoich sił w angielskiej ekstraklasie. Realizacja takiego transferu nie będzie jednak łatwa, ponieważ klauzula odstępnego wpisana do jego kontraktu z Realem Betis wynosi aż 60 milionów euro. Włodarze z Andaluzji nie zamierzają natomiast rozstawać się ze swoim gwiazdorem za niższą kwotę.

Ez Abde z powodzeniem reprezentuje barwy ekipy Los Verdiblancos od września 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Benito Villamarin z Barcelony za 7,5 miliona euro. W swojej karierze występował także w Osasunie Pampeluna oraz Herculesie. Skrzydłowy w poprzednim sezonie rozegrał 43 spotkania, zdobył 15 bramek i zanotował 13 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Maroka na około 40 milionów euro.

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