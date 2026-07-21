Manchester United ściągnie defensora Chelsea? Sam się zaoferował

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Jorrel Hato zaproponowany Manchesterowi United

Jorrel Hato może opuścić Chelsea podczas letniego okienka transferowego. Drużyna The Blues zakończyła poprzedni sezon dopiero na 10. miejscu w tabeli Premier League, przez co nie wywalczyła awansu do europejskich pucharów. Taka sytuacja nie odpowiada 20-letniemu lewemu obrońcy, który chce regularnie rywalizować na najwyższym poziomie, w tym przede wszystkim w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Z tego powodu Holender poważnie rozważa zmianę otoczenia jeszcze tego lata.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, przedstawiciele Jorrela Hato zaoferowali zawodnika między innymi Manchesterowi United. W ekipie Czerwonych Diabłów dostrzegana jest potrzeba zwiększenia rywalizacji na lewej stronie defensywy, dlatego władze klubu z Old Trafford mogą rozważyć zakontraktowanie dziewięciokrotnego reprezentanta Holandii. Na razie nie doszło do konkretnych negocjacji, jednak nazwisko młodego wahadłowego znajduje się w kręgu zainteresowań angielskiego giganta.

Mierzący 182 centymetry boczny obrońca, którego łączy się także z Arsenalem, występuje w barwach Chelsea od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge z Ajaksu Amsterdam za blisko 45 milionów euro. Wcześniej rozwijał swoje umiejętności w Sparcie Rotterdam. Hato w minionym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 2032 roku, natomiast serwis „Transfermarkt” wycenia Holendra na około 40 milionów euro.

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