Real dostał ofertę od gwiazdora. Ma już dość giganta i chce grać w Madrycie

Real Madryt otrzymał zgłoszenie od Enzo Fernandeza, który bardzo chce trafić do klubu. Ofensywny pomocnik ma już dość Chelsea i dlatego zaoferował się Królewskim, o czym poinformował Eduardo Inda z "okdiario.com".

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Enzo Fernandez zaoferował się Realowi Madryt

Real Madryt w tym sezonie spisuje się bardzo przeciętnie, a nawet po prostu słabo. Królewscy przecież mają spore problemy z regularną dobrą grą i ze spokojnym pokonywaniem nawet słabszych rywali. Dlatego też – mimo, że tracą tylko jedno oczko do FC Barcelony w tabeli La Liga – wielu uważa, że są bez szans w rywalizacji o mistrzostwo kraju. Poza tym ich wyniki w Lidze Mistrzów także są poniżej oczekiwań.

Dlatego też coraz więcej mówi się o tym, że latem zespół czeka wiele zmian i to głównie personalnych. Florentino Perez ma chcieć dokonać rewolucji kadrowej, a wykorzystać to chcą inni gracze, którzy marzą o grze w Los Blancos. Według informacji, które przekazał Eduardo Inda z „okdiario.com”, Enzo Fernandez zaoferował się Realowi Madryt. Argentyński ofensywny pomocnik ma dość Chelsea i chce spełnić swoje marzenie, a więc grę dla Królewskich. Co ważne, zespół z Hiszpanii faktycznie poszukuje nowego pomocnika, a to może pomóc w ewentualnym transferze.

Enzo Fernandez w tym sezonie dla Chelsea rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 85 milionów euro. Na jego koncie jest prawie 40 spotkań w reprezentacji swojego kraju. Jego aktualna umowa z ekipą The Blues wygasa dopiero – uwaga – latem 2032 roku.

Zobacz także: Rashford zdecydował ws. powrotu do Man United. Barcelona zna decyzję